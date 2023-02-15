وزير الخارجية الأرميني يزور تركيا تعبيراً عن تضامنه مع منكوبي الزلزال

أعلن وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، أنه سيزور تركيا، اليوم الأربعاء، تعبيراً عن تضامنه مع منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا وأوديا بحياة أكثر من 35 ألفا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو وميرزويان سيلتقيان في العاصمة أنقرة، حيث سينقل الأخير تعازيه في ضحايا الزلزالين .

وأضاف البيان أن ميرزويان سيزور ولاية أدي يامان، إحدى الولايات الأكثر تضررا من الزلزال للقاء فرق البحث والإنقاذ الأرمينية.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.