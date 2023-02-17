بعد توقفها لأسابيع.. احتجاجات جديدة في عدة مدن إيرانية

شهدت عدة مدن إيرانية مظاهرات ليلية هي الأكثر انتشارا منذ أسابيع بين الاضطرابات المستمرة منذ أشهر، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت اليوم الجمعة يزعم انها للاحتجاج.

المظاهرة، وكانت بمناسبة مرور 40 يوما على إعدام إيران رجلين بتهم تتعلق بالاحتجاجات، تظهر الغضب المستمر في البلاد.

منذ ذلك الحين، تحولت الاحتجاجات، التي بدأت بعد مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر / أيلول بعد اعتقالها على شرطة الآداب، إلى واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الثيوقراطية الإيرانية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

قالت جماعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إن تسجيلات مصورة أظهرت مظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك في مدن أراك وأصفهان وإيزيه في محافظة خوزستان وكرج.

لم تتمكن وكالة الأسوشيتدبرس من التحقق على الفور من المقاطع المصورة، التي تم تعتيم العديد منها أو عرض مشاهد ليلية مطموسة.

في المناطق الكردية الغربية بإيران، أظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت نشرتها منظمة هنغاو لحقوق الإنسان حواجز طرق مشتعلة في سنندج، التي شهدت مظاهرات متكررة منذ وفاة أميني.

شاركت هنغاو مقطعا مصورا واحدا تضمن أصواتا معدلة رقميا تصرخ: "الموت للديكتاتور!" تم سماع هذه الدعوة مرارا وتكرارا في المظاهرات التي استهدفت المرشد الأعلى لإيران البالغ من العمر 83 عامًا آية الله علي خامنئي.

حملت مقاطع مصورة أخرى يُزعم أنها صُورت في طهران هتافات مماثلة، بالإضافة إلى مشاهد لشرطة مكافحة الشغب شديدة الحماية في الشارع.

كما نظمت مسيرات اخرى في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لباكستان بعد صلاة الجمعة، حسبما اظهرت تسجيلات مصورة بثت عبر الانترنت. وتنظم مسيرات معارضة للحكومة منذ أشهر أيام الجمعة في المحافظة المضطربة ذات الغالبية السنية. وكثيرا ما اشتكى سكانها البلوش من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية من جانب حكام البلاد الشيعة.

لم تعترف وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية على الفور بالمظاهرات.

منذ بدايتها، قُتل ما لا يقل عن 529 شخصًا في المظاهرات، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران.

اعتقلت السلطات أكثر من 19700 آخرين وسط حملة قمع عنيفة في محاولة لقمع المعارضة.

لم تقدم إيران منذ شهور أي أرقام إجمالية للضحايا، رغم اعتراف الحكومة على ما يبدو بإجراء "عشرات الآلاف" من الاعتقالات في وقت سابق من هذا الشهر.

بدا أن المظاهرات تباطأت في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمليات الإعدام والقمع، على الرغم من استمرار سماع صرخات الاحتجاج ليلاً في بعض المدن.

لكنها يمكن أن تتحول أيضًا إلى مواجهات دورية بين الجمهور الذي يشعر بخيبة أمل متزايدة وقوات الأمن التي تتحول إلى مزيد من العنف لقمعها، كما حدث في الفوضى التي أدت إلى ثورة 1979 الإيرانية.

زعمت الحكومة الإيرانية المتشددة بدون تقديم دليل على أن المظاهرات مؤامرة أجنبية وليست غضبًا محليًا.