ناسا.. إسرائيل تستعد لإطلاق أول تلسكوب إلى الفضاء في عام 2026

كشف معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) ستطلق أول تلسكوب فضاء محلي الصنع في مدار حول الأرض أوائل العام 2026.

وقال المعهد غير الحكومي، في بيان: "ستطلق ناسا أول تلسكوب فضاء إسرائيلي (القمر الصناعي الفلكي العابر فوق البنفسجي ULTRASAT) في مدار حول الأرض في أوائل العام 2026".

وأضاف أن إطلاق التلسكوب "جزء من شراكة موقعة حديثًا بين وكالة ناسا الأمريكية ووزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية".

وأشار إلى أن تلسكوب ULTRASAT وهو مشروع رئيسي لوكالة الفضاء الإسرائيلية في وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا ومعهد وايزمان للعلوم.

وذكر أنه من المتوقع أن يحدث التلسكوب "ثورة في قدرة العلماء على اكتشاف وتحليل الأحداث العابرة في الكون، مثل اندماج النجوم النيوترونية".

وقال المعهد الإسرائيلي: "يمثل مجال رؤية (ULTRASAT) غير المسبوق البالغ 204 درجات مربعة قفزة بمقدار 100 ضعف في الحجم خارج المجرة المتاح للعلماء لاكتشاف المصادر العابرة، مقارنة بالمراصد على الأرض".

وتابع: "سوف يقيس ULTRASAT الضوء فوق البنفسجي الذي لا يمكن قياسه من الأرض، ويزود المجتمع العلمي بتنبيهات في الوقت الفعلي حول الأحداث العابرة".

ولفت المعهد العلمي الإسرائيلي، أن "نجاح المهمة سيثبت جدوى تحقيق اختراقات علمية باستخدام أقمار صناعية صغيرة وبأسعار معقولة نسبيًا تبلغ حوالي 90 مليون دولار للمركبة الفضائية والأداة".

واعتبر أن هذا التلسكوب "سيمهد الطريق لمبادرات الفضاء الإسرائيلية المستقبلية".

ومعهد وايزمان للعلوم مختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويقع في رحوفوت وسط إسرائيل، وتأسس في عام 1934 على يد حاييم وايزمان، ويوصف المعهد الآن بدرجة كبيرة كجامعة بحثية.