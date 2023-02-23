زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب منطقة تركستان الشرقية في الصين

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) الصيني على الحدود مع طاجيكستان.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الصينية عن المركز الصيني لشبكات الزلازل أن زلزالاً بقوة 7.3 درجات وقع بالقرب من الحدود بين منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم في شمال غربي الصين ومنطقة جورنو باداخشان الجبلية ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال كانت 6.8 درجات وأن مركزه يقع على بعد 67 كيلومترا غرب مدينة مورغوب على الحدود مع طاجيكستان.