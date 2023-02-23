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مصرع 4 أشخاص إثر هبوط صعب لمروحية غربي كازاخستان

وكالة الأناضول للأنباء
أستانة
نشر في 23.02.2023 22:48
هبوط صعب لمروحية غربي كازاخستان يؤدي إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين الأناضول هبوط صعب لمروحية غربي كازاخستان يؤدي إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين (الأناضول)

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان بجروح، مساء الخميس، جراء هبوط صعب لطائرة مروحية غربي كازاخستان.

وقالت لجنة الطيران المدني الكازاخستانية، في بيان، إن مروحية من طراز"Mİ-8"على متنها طاقم مكون من 5 أفراد وراكب واحد هبطت بشدة على أرض خالية على بعد 54 كيلومتراً من مدينة أورال غربي كازاخستان.

وأضاف البيان أن فريق الإنقاذ الذي وصل إلى الموقع أكد وفاة 4 من أفراد الطاقم وتم إنقاذ اثنين ممكن كانوا على متن المروحية.

وأشار البيان إلى أن أحد الركاب كان ممثل شركة البترول الوطنية الكازاخستانية، وأن المروحية أقلعت لفحص خط الأنابيب في المنطقة بناءً على طلب الشركة.

ولفت إلى أن الشرطة الكازاخستانية فتحت تحقيقاً حول الحادث.

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