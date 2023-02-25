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مشاركة اليابان في أعمال الإغاثة في تركيا كانت أكبر مهمة طبية خارجية في تاريخها

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.02.2023 10:36
تجهيز الخيام لتوزيعها على المتضررين في الزلزال IHA تجهيز الخيام لتوزيعها على المتضررين في الزلزال (IHA)

قالت وزارة الخارجية اليابانية أن مشاركتها في أعمال الإغاثة في تركيا بعد الزلزال الذي تعرضت له هي أكبر مهمة طبية خارجية في تاريخها.

وقال تاكيشي إيشيهارا، مسؤول في وزارة الخارجية، إنهم أرسلوا حوالي 70 من الموظفين اليابانيين الطبيين والمسعفين.

وأضاف أن الفريق الطبي الياباني وصل تركيا على مجموعتين في 13 و15 فبراير/ شباط الجاري، وبدأ عملياته على الفور.

ويضم الفريق الذي تشكل الإناث نصفه تقريبا، أطباء وممرضات ومسعفات وموظفي خدمات لوجستية.

وقال إيشيهارا: "يحمل فريقنا الإمدادات الطبية والأدوية ويمكنه إجراء مسح الأشعة السينية"، مضيفا أنه مكتف ذاتيا ويتم إعداد المستشفى الميداني داخل خيمة.

كما تحدث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي لنقل التعازي والتضامن مع منكوبي الزلزال.

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