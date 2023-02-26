هيئة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل مستوطنين اثنين في عملية حوارة جنوبي نابلس

قتل إسرائيليان، اليوم الأحد، بعد إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية، نقلا عن هيئة الإسعاف إن إسرائيليين في العشرينات من عمرهما لقي مصرعهما متأثرين بإصابتهما بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على سيارتهما قرب بلدة حوارة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن منفذي العملية وصل بسيارته إلى مفرق عينابوس بحوارة، وأطلقا النار على سيارة إسرائيلية مارة.

وأضاف الجيش أن قواته تقوم بإغلاق الطرق في المنطقة، وبدأت بملاحقة المنفذين.

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قوات الأمن الإسرائيلية تطارد منفذ العملية الفلسطيني في حوارة، لافتة إلى أنه تم إغلاق مفرق الزعترة و"يتسهار" جنوب مدينة نابلس أمام حركة المرور.

وقالت القناة (12) الخاصة إن عملية إطلاق النار وقعت على الطريق "60" الذي يربط جنوب إسرائيل عبر الضفة الغربية بمناطق الوسط وصولا إلى الشمال.

وأضافت أن إطلاق النار يأتي بالتزامن مع عقد قمة العقبة الأمنية في الأردن.

بدورها، قالت حركة "حماس"، إن هذه العملية تأتي في إطار "الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال".

وأضافت الحركة، في بيان أصدرته تعقيبا على العملية: "هذه رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني قادر على رد العدوان".

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن هذه العملية "رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب".

وأضافت الحركة، في بيان وصل الأناضول: "تبعث هذه العملية رسالة قوية لاجتماع العقبة الأمني أن مقاومتنا حاضرة رغم حجم المؤامرة".

وصباح الأحد، انطلق اجتماع أمني طارئ في مدينة العقبة دعت إليه الولايات المتحدة والأردن ومصر بهدف وقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومنذ بداية العام الجاري، قُتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء.

وردا على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالا بحياة 10 إسرائيليين منذ بداية 2023.