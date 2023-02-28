الطاقة الدولية: رصدنا جزيئات مخصبة بنسبة 83.7 بالمائة في إيران

أفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، بأن مفتشين من الوكالة رصدوا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 بالمائة، في موقع فوردو النووي السري.

وذكر تقرير الوكالة الدولية الذي اطلعت عليه وكالة أسوشييتد برس أن المفتشين اكتشفوا في 21 يناير / كانون الثاني أن مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6 في منشأة فوردو الإيرانية تم تكوينهما بطريقة "تختلف اختلافًا جوهريًا" عما تم الإعلان عنه سابقًا.

وأضاف التقرير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخذت عينات في اليوم التالي وأظهرت تلك العينات نقاوة في جزيئات اليورانيوم تصل نسبتها إلى 83.7 بالمئة.

وهذه النسبة أقل بقليل من نسبة الـ90 بالمئة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية.

ومن المرجح أن يؤدي التقرير الفصلي السري الذي وزعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدول الأعضاء إلى تأجيج التوترات بين إيران والغرب، حيال برنامج طهران النووي.

ووفق أسوشييتد برس، فإن حديث التقرير عن "جزيئات" فقط يشير إلى أن إيران لا تبني مخزونا من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 60 بالمئة، وهو المستوى الذي وصلت إليه منذ بعض الوقت.