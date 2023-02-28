لأول مرة منذ 124 عاما.. اليابان تسجل أدنى معدلات مواليد جدد

سجلت اليابان خلال عام 2022 أكبر انخفاض في المواليد الجدد منذ نحو 124 عاما، وفق ما كشفت عنه بيانات حكومية، صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن عدد المولودين في اليابان خلال العام الماضي انخفض إلى أقل من 800 ألف، لأول مرة منذ بدء عمليات تسجيل المواليد في 1899.

وقدرت البيانات هذا الانخفاض بنحو 5.1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب السلطات اليابانية، فإنها السنة السابعة على التوالي التي يستمر فيها انخفاض أعداد المواليد الجدد في البلاد.

من جهتها، أرجعت وكالة الأنباء الرسمية في اليابان "كيودو" تراجع أعداد المواليد إلى "التغييرات في نمط الحياة الناتج عن جائحة كورونا، والاتجاه المتزايد نحو تأخير سن الزواج".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن حكومته ستعطي الأولوية للسياسات التي تهدف إلى تسهيل تربية الأطفال، مصنفا هذه السياسة بأنها "الاستثمار الأكثر فاعلية للمستقبل".

وفي السياق، حذر كيشيدا من أن الأمة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، والتي تكافح أيضا مع شيخوخة السكان "على وشك فقدان دورها الاجتماعي"، بسبب الانخفاض السريع في معدل المواليد.