برلين تنتقد طرد اثنين من دبلوماسييها من إيران وتراه قراراً غير مبرر

أعلنت طهران الأربعاء طرد دبلوماسيَين ألمانيين اثنين على خلفية ادعاءات حول "تدخل برلين غير المسؤول في الشؤون الداخلية لإيران".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إنه تم استدعاء سفير برلين لدى طهران هانز أودو موزيل إلى الوزارة وإبلاغه بالقرار، حسب وكالة أسوشيتيد برس.

وتأتي الخطوة بعد أسبوع من إعلان ألمانيا اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين "شخصين غير مرغوب فيهما"، احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق المعارض الألماني الإيراني جمشيد شارمهد.

وفي 21 فبراير/ شباط المنصرم، حكم القضاء الإيراني على شارمهد بتهمة "التورط باعتداء إرهابي على مسجد عام 2008 وتنفيذ هجمات أخرى في إيران"، وهو ما اعتبرته برلين "غير مقبول على الإطلاق".

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت جمشيد شارمهد في أغسطس/آب 2020.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الألمانية قرار إيران طرد اثنين من دبلوماسييها من طهران بأنه "تعسفي وغير مبرر".

وقالت الوزارة الأربعاء إن "طردهما تعسفي وغير مبرر، ليس هناك ما يُلامان عليه".