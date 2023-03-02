لافروف يتهم الغرب بدفن اتفاقية تصدير الحبوب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن الغرب "دفن بلا خجل" اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في كلمة أثناء اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" المحلية أن لافروف قال في كلمته إن "الغرب دفن بلا خجل مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".

وأفادت وكالة "تاس" الروسية أن لافروف قال أيضا إن "العديد من القادة الغربيين حولوا جدول أعمال مجموعة العشرين إلى مهزلة، بهدف تحويل المسؤولية عن إخفاقاتهم في الاقتصاد باتجاه روسيا".

وفي الاجتماع نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قمة مجموعة العشرين "شابها الغزو الروسي لأوكرانيا"، في إشارة لحضور لافروف، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وأضاف: "لسوء الحظ، أفسدت حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا هذا الاجتماع مرة أخرى".

وأشار أنه "يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة دعوة روسيا للانسحاب من أوكرانيا"، وفق الصحيفة.

وفي كلمة مسجلة في افتتاح اجتماعات القمة صباح اليوم، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى حل الخلافات الدولية بشأن أوكرانيا، موضحا أن "النقاشات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية يجب ألا تطغى على المواضيع الأخرى في جدول أعمال القمة".

ويبحث وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في القمة قضايا عالمية بارزة تشمل المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.