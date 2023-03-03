دول "الحوار الأمني الرباعي" تشكل مجموعة عمل لمكافحة الإرهاب والتطرف

أعلنت دول "الحوار الأمني الرباعي" (كواد) تشكيل مجموعة عمل لمكافحة الأشكال الناشئة للإرهاب، والتطرف العنيف.

جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة المكونة من الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال وزراء خارجية دول "كواد" في بيانهم، إنهم واصلوا "مناقشة ردود الفعل على الصراع في أوكرانيا والمعاناة الإنسانية الهائلة التي يسببها، واتفقنا على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

وأضاف البيان أن هناك حاجة إلى "خطة شاملة تضمن تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

كما أكدت المجموعة أن النظام الدولي القائم "يجب أن يحترم السيادة، وسلامة الأراضي، والشفافية، فضلاً عن اعتماد الحل السلمي للنزاعات".

وفيما يتعلق بالأوضاع في ميانمار، أشارت الدول الأعضاء في بيانها إلى ضرورة "وقف كافة أشكال العنف" في هذا البلد الآسيوي، إضافة إلى "الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وحل القضايا من خلال الحوار، والوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية، والانتقال إلى نظام ديمقراطي فيدرالي شامل في ميانمار".

يشار إلى أن "الحوار الأمني الرباعي" هو حوار استراتيجي غير رسمي بين الدول الأعضاء فيه، بدأه رئيس وزراء اليابان الراحل شينزو آبي عام 2007، بدعم آنذاك من نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، ورئيس وزراء أستراليا جون هوارد، ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ.