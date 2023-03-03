17 قتيلاً جراء حريق في محطة لتخزين الوقود بإندونيسيا

قتل 17 شخصاً وأصيب عشرات آخرون بجروح، الجمعة، جراء حريق اندلع في محطة لتخزين الوقود بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وقال رئيس أركان الجيش دودونغ عبد الرحمن، الذي زار المنطقة، إن 17 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، ونقل 50 آخرين إلى مستشفيات، بعضهم مصاب بحروق بالغة.

وأوضح ساتريادي جوناوان، رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في جاكرتا، أن الحريق نتج عنه عدة انفجارات وامتد بسرعة إلى المنازل السكنية، ما تسبب في مصرع 17 شخصاً، بينهم طفلان، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".

وأسفر الحادث عن إجلاء الآلاف، على خلفية وجود المحطة في منطقة مكتظة بالسكان، في حي تاناه ميراه شمال جاكرتا، وفق الوكالة.

ووصف المسؤولون الحريق بأنه "كبير"، ووقع في المحطة التي توفر 25 بالمئة من احتياجات إندونيسيا من الوقود، وتشغلها شركة الغاز والنفط الرسمية "بيرتامينا".

وقال مسؤولو الإطفاء إن "ما لا يقل عن 260 إطفائيا و52 عربة يكافحون لاحتواء الحريق وإخماده".

وأظهر مقطع فيديو للحريق بثه التلفزيون مئات الأشخاص يركضون في حالة من الذعر، بينما ملأت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود واللهب السماء.

وقال إيكو كريستياوان، مسؤول محلي، إن التحقيق الأولي "أظهر أن الحريق اندلع على خلفية تحطم خط أنابيب أثناء هطل أمطار غزيرة، وربما حدوث صاعقة".

وأكد كريستياوان أن الحريق "لن يعطل إمدادات الوقود في البلاد"، بحسب المصدر نفسه.