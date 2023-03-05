قتلى وجرحى في اشتباك بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، إن اشتباكات وقعت بين قواتها والقوات الأرمينية في إقليم قره باغ، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن القوات الأذربيجانية تحركت بناء على معلومات تفيد بنقل معدات عسكرية وذخائر وأفراد من أرمينيا إلى أراضي أذربيجان، في المنطقة التي تنتشر فيها قوات سلام روسية بشكل مؤقت وحيث يعيش السكان الأرمن.

وأضافت أنه في ساعات الصباح ، أراد جنود أذربيجانيون إيقاف مركبة نقل عسكرية غير مشروعة لغرض التفتيش على طريق "خانكدني- خالفلي - تورشصو" في إقليم قره باغ ، واندلعت اشتباكات عندما فتح ركاب السيارة النار على الجنود الأذربيجانيين.

وأشار البيان إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين جراء الاشتباك، ولم تدل الوزارة بأي معلومات عن حجم خسائر الجانب الأذربيجاني.

من ناحية أخرى ، ذكرت وسائل إعلام أرمينية أن ثلاثة عناصر من الشرطة الأرمينية قتلوا في الاشتباك المذكور.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.