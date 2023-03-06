المرشد الأعلى الإيراني يتوعد بمحاسبة المسؤولين عن حالات التسمم في مدارس البنات

تحدث المرشد الأعلى الإيراني للمرة الأولى اليوم الاثنين علنًا عن حالات التسمم التي بدأت في الظهور أواخر العام الماضي وأدت لإصابة مئات التلميذات في المدارس.

وقال آية الله علي خامنئي إنه في حال ثبوت تعمد حوادث التسمم التي شهدتها مدارس للفتيات "يجب محاكمة الجناة بالإعدام لارتكابهم جريمة لا تغتفر".

أقر مسؤولون إيرانيون بالأزمة في الأسابيع الأخيرة دون تقديم أي تفاصيل حول الجهة التي قد تكون وراء هذه الحوادث، أو المواد الكيميائية المستخدمة إن وجدت.

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن خامنئي قوله "إذا ثبت تسمم التلميذات، فيجب الحكم على من يقفون وراء هذه الجريمة بعقوبة الإعدام، ولن يكون هناك عفو عنهم".

اعترفت السلطات بشبهة استهداف تلميذات أكثر من 50 مدرسة في 21 محافظة إيرانية من أصل 30 محافظة منذ نوفمبر / تشرين ثان الماضي.

نقلت إيرنا عن وزير الداخلية أحمد وحيدي السبت قوله إن المحققين عثروا على "عينات مشبوهة" أثناء عملهم لكشف ملابسات حوادث التسمم، دون أن يخوض في تفاصيل.

ودعا وحيدي المواطنين إلى التحلي بالهدوء، واتهم "الإرهاب الإعلامي للعدو" بإثارة المزيد من الذعر بسبب عمليات التسمم المزعومة.

قال وحيدي إن 52 مدرسة على الأقل تضررت من حالات تسمم مشتبه بها.

قدرت تقارير إعلامية إيرانية عدد هذه المدارس بأكثر من 60 مدرسة.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأولياء أمور وتلميذات يتعالجن في غرف الطوارئ بمستشفيات.

فرضت إيران قيودا صارمة على وسائل الإعلام المستقلة منذ احتجاجات سبتمبر/ أيلول الماضي، ما يصعب عملية تحديد طبيعة ونطاق حالات التسمم المشتبه بها.

بحسب ما ورد، اشتكت التلميذات المصابات بالتسمم من الصداع وخفقان القلب والشعور بالخمول أو عدم القدرة على الحركة. فيما وصفت بعضهن ما قلن إنها رائحة يوسفي أو كلور أو مواد تنظيف.

تشير التقارير إلى أن 400 تلميذة على الأقل أصيبت منذ نوفمبر/ تشرين ثان.

وقال وحيدي، وزير الداخلية، في بيانه، إن فتاتين لا تزالان في المستشفى بسبب أمراض مزمنة. وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

مع ورود مزيد من الحالات الأحد، انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تلميذات يشتكين من آلام في الساقين والبطن والدوخة.

بيد أن وسائل الإعلام الحكومية عزت هذه الأعراض بشكل أساسي إلى "ردود الفعل الهستيرية".

وثقت منظمة الصحة العالمية ظاهرة مماثلة في أفغانستان بين عامي 2009 و2012، عندما اشتكت مئات الفتيات في جميع أنحاء البلاد من الروائح الغريبة والتسمم. ولم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه الشكوك، وقالت المنظمة إنها على ما يبدو "أمراض نفسية جماعية".