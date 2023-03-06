حكم غيابي بالسجن 15 عاما بحق معارضة بيلاروسية

قضت محكمة محلية في بيلاروسيا، الإثنين، بالسجن 15 عاما في حق المعارضة "سفياتلانا تسيخانوسكايا"، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "بيلتا"، أن محكمة في العاصمة مينسك أدانت تسيخانوسكايا وأربعة شخصيات معارضة أخرى بـ"محاولة الاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية".

وأوضحت الوكالة أن المحكمة قضت غيابيا بالسجن 15 عاما ضد تسيخانوسكايا، إضافة إلى أحكام أخرى ضد المعارضين ماريا موروز وأولغا كوفالكوفا وسيرجي ديليفسكي وبافيل لاتوشكا، دون ذكر تفاصيل الأحكام.

وأدانت المحكمة المعارضين بـ"تكوين جماعة متطرفة والقيام بدعوات عامة تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي لبيلاروسيا"، وفق الوكالة.

وذكرت الوكالة أن المحكمة أدانت تسيخانوسكايا في تهمة "خيانة الدولة"، بينما أُدين المعارض لاتوشكا بتهمة "إساءة استخدام السلطة وأخذ رشوة على نطاق واسع".

وفي تعليقها على الحكم، قالت تسيخانوسكايا في تغريدة: "15 سنة من السجن، هكذا كافأ النظام عملي على التغييرات الديمقراطية في بيلاروسيا".

وأضافت: "لكن اليوم لا أفكر في عقوبتي. أفكر في آلاف الأبرياء المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن الفعلي. لن أتوقف حتى يتم الإفراج عن كل شخص منهم".

وتعيش تسيخانوسكايا في المنفى في ليتوانيا بعد فرارها من البلاد عقب الانتخابات الرئاسية البيلاروسية عام 2020، والتي أعيد فيها انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لولاية سادسة، بينما قال معارضون إن الانتخابات كانت "مزورة".