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مقتل 9 رجال شرطة وإصابة 13 في عملية انتحارية جنوب غربي باكستان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 06.03.2023 12:26
مسؤولون أمنيون يفحصون الموقع بعد هجوم انتحاري على شاحنة للشرطة بالقرب من دادار، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق كويتا في إقليم بلوشستان. 6 مارس 2023 الفرنسية مسؤولون أمنيون يفحصون الموقع بعد هجوم انتحاري على شاحنة للشرطة بالقرب من دادار، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق كويتا في إقليم بلوشستان. 6 مارس 2023 (الفرنسية)

قتل تسعة رجال شرطة باكستانيين على الأقل وأصيب 13 آخرون بعد أن اصطدم مهاجم انتحاري كان يستقل دراجة نارية بشاحنة تابعة للشرطة على جسر في منطقة سيبي بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير بيد أن السلطات اتهمت انفصاليين بلوش ومسلحين محليين بالضلوع في هجمات سابقة مماثلة.

قال محمود نوتنزاي، قائد الشرطة المحلية، إن الضحايا كانوا في دورية روتينية عندما وقع الهجوم.

وأضاف أن المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

تقع سيبي على بعد نحو 150 كيلومترا شرقي كويتا، عاصمة بلوشستان.

من جانبه، ندد رئيس الوزراء شهباز شريف بالهجوم.

وأعرب في بيان عن تعازيه لعائلات القتلى، وأمر مسؤولي الصحية بتقديم أفضل رعاية طبية لرجال الشرطة المصابين.

وقال إن الهجوم جزء من "خطط العدو الشائنة" لزعزعة استقرار باكستان، وتعهد بهزيمة الإرهاب.

كما استنكر عبد القدوس بيزينجو، رئيس وزراء بلوشستان، التفجير.

وقال "الإرهابيون الذين ينفذون مثل هذه الهجمات هم أعداء باكستان. لن يزعزعوا عزيمة الشرطة في أنحاء البلاد."

تشهد بلوشستان تمردا منخفض المستوى منذ فترة طويلة على يد جماعة (جيش تحرير بلوشستان) وجماعات انفصالية صغيرة أخرى تطالب بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام أباد.

تزعم السلطات أنها قمعت التمرد هناك، لكن العنف لا يزال مستمرا.

شهد الإقليم أيضا هجمات شنها مسلحون ينتمون لحركة طالبان باكستان، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

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