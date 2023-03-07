البيت الأبيض: التحقيق بحالات التسمم في المدارس الإيرانية قد يكون من صلاحيات الأمم المتحدة

قال البيت الأبيض إن التحقيق في حالات التسميم التي تعرضت لها تلميذات في إيران قد يكون من صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الجمهورية الإسلامية.

وأفادت تقارير بتعرض مئات التلميذات للتسميم بالغاز في عشرات مراكز التعليم في إيران خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، لا سيما في مدينة قم المقدسة.

وتأتي هذه القضية فيما تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "إذا كانت عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات عندها يكون التحقيق فيها من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمرها الصحافي اليومي "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل ذو مصداقية وأن يُعاقَب المسؤولون".

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر يتواصل تسجيل مئات حالات التسمم التي تطال تلميذات يقلن إنهن يعانين من ضيق في التنفس وغثيان بسبب روائح "كريهة" أو "غير معروفة"، ما استدعى نقل بعض منهن إلى المستشفى.

وأثار هذا الأمر مخاوف لدى أهالٍ حضوا السلطات على التحرك. ومؤخراً أشار مساعد وزير التعليم يونس باناهي إلى أن حالات التسميم ترمي إلى حرمان الفتيات من التعلم.

والإثنين طالب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بـ"عقوبات شديدة" بحق الأشخاص الذين سيثبت تورطهم في حالات التسميم، وفق ما أوردت مدونته الإلكترونية.

ولم تعلن السلطات الإيرانية عن أي عمليات توقيف على صلة بحالات التسميم.