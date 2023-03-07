السلطات الإيرانية تشن حملة اعتقالات على خلفية قضية التسمم في مدارس الإناث

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية قضية التسمم التي انتشرت في عدد من مدارس الإناث الأشهر الماضية.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الثلاثاء، قوله إنه "بناءً على معلومات وتحقيقات أجهزة الأمن، تم اعتقال بعض الأشخاص في 5 محافظات وتقوم الأجهزة المعنية بالتحقيق بشكل كامل".

وأضاف "سيتم إعلان النتائج بمجرد اكتمال التحقيقات والحصول على نتائج واضحة".

جاء هذا الإعلان غداة دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي، المسؤولين لمتابعة قضية تسمم الطالبات "بجدية" قائلا إنها "جريمة كبيرة لا تغتفر".

وخلال الأشهر الأخيرة، أبلغت عدة مدارس في العاصمة طهران عن حالات مرض غامض أرسل مئات من طالبات المدارس إلى المستشفيات.

وحسب إعلام محلي، تم تسجيل عشرات حالات تسمم الطالبات بمدرسة في برديس، وهي ضاحية تقع على بعد 17 كلم شمال شرق طهران، كما وردت تقارير مماثلة من غرب العاصمة.

وتم إدخال المئات من طالبات المدارس إلى المستشفيات في مدن مختلفة بأنحاء البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، فيما وصف بأنه "موجة من مرض غامض".

ورغم أن العدد الدقيق للطالبات المتأثرات بالتسمم غير معروف حتى الآن، إنما قدر أحد كبار النواب الأربعاء الماضي، الرقم مبدئيا "بنحو 900".

والخميس الماضي، أعلن المدعي العام في طهران علي صالحي، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، محذرا من أن "الجناة" سيواجهون عقوبات قانونية صارمة.