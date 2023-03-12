طهران.. المحكمة العليا تؤيد حكماً بإعدام معارض

أيدت المحكمة العليا في طهران، السبت، حكم الإعدام الصادر بحق المعارض السويدي من أصل إيراني حبيب فرج الله كعب، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" المحلية أن "المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحق حبيب فرج الله كعب، بتهمة الافساد في الأرض من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة حركة النضال وتصميم وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في محافظة خوزستان".

وكان فرج الله كعب عام قد حوكم 2022 بتهمة "الضلوع في هجوم على عرض عسكري عام 2018 أسفر عن مقتل 25 شخصاً بينهم 12 عنصراً من الحرس الثوري".