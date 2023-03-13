بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرميني الوضع في إقليم قره باغ الأذربيجاني

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الوضع في إقليم قره باغ الأذربيجاني، وفق بيان صادر عن الكرملين اليوم.

وتناول الجانبان أيضا خطوات ضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وإعادة إنشاء روابط النقل والاقتصاد وإعداد اتفاق السلام بين باكو ويريفان، بحسب البيان.

كما ناقشا تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 2020 و2022.

وشدد بوتين في الاتصال على "وجوب حل جميع المشاكل الناشئة بشكل بناء، من خلال التواصل والتفاعل الوثيق بين الأطراف مع قوات حفظ السلام الروسية".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا برعاية روسية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.