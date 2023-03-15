الرئيس الإسرائيلي يحذر من وصول بلاده لحرب أهلية

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، إن من يظن أن "الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم".

جاء ذلك في مستهل كلمة عرض خلالها "مخطط الشعب" وهو مقترح لخطة معدلة لإصلاح القضاء، بعدما أثارت الخطة الأصلية التي عرضتها الحكومة انقساما كبيرا داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف هرتسوغ في كلمته التي بثها مباشرة على صفحته في فيسبوك: "الأسابيع القليلة الماضية مزقتنا، وأضرت بالاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات السياسية لإسرائيل والأهم بالتماسك الإسرائيلي".

وأردف: "سمعت خطابا مروعا، كراهية مروعة حقيقية، الناس على الجانبين، لم يعد الدم في الشوارع يصدمهم".

وتابع: "سأستخدم تعبيرا لم أستخدمه حتى الآن، وهو أنه لا يوجد إسرائيلي لا يشعر بالرعب منه: من يعتقد أن حربا أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفهم".

وأكد هرتسوغ أن "الحرب الأهلية خط أحمر ولن أسمح بأن تندلع بأي ثمن".

e">يتبع//