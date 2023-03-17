إسرائيل.. المعارضة تشدد على مواصلتها للنضال ضد التغيرات القضائية

أكد رؤساء أحزاب المعارضة بإسرائيل، الخميس، أنهم سيواصلون "النضال" في الشوارع والكنيست (البرلمان) احتجاجا على خطة التغييرات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لمعظم أحزاب المعارضة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وفي كلمته قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "نتنياهو ضعيف ومن يتحكم فيه هما وزير القضاء ياريف ليفين وعضو الكنيست سيمحا روتمان".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ليفين وروتمان يقودان خطة التغييرات القضائية.

وذكر لابيد أن خطة التغييرات القضائية مساس خطير بالأمن القومي والاقتصاد وجعل الشعب ممزّق ومحتار.

وأشارت أحزاب المعارضة في مؤتمرها الصحفي إلى مواصلة النضال في الشوارع والكنيست (البرلمان) ضد خطة التغييرات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.

وعلى مدار شهرين، يتظاهر مئات آلاف من الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم الحكومة تطبيقها.

وتقول المعارضة: "الخطة تمثل بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين.

وتتضمّن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

دعوات خارجية

من جهته دعا المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس، نتنياهو بإإعادة النظر في خطط الإصلاح القضائي الحكومية ودراسة اقتراح الرئيس إسحاق هرتسوغ للوصول لحل وسط مع المعارضين لها.

وقال المستشار الألماني: "بصفتنا أصدقاء مقربين يتشاركون القيم الديمقراطية، فإن استقلال المحاكم مهم جدا للديمقراطية"،

ورد نتنياهو قائلا: "أعدك، إسرائيل ديمقراطية ليبرالية - وستبقى كذلك"، مضيفا: "السلطة القضائية مستقلة وستظل كذلك، لكن هناك الكثير ممن يعتقدون أن النظام القضائي قوي للغاية".