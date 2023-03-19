طهران: لقاء قريب يجمع وزير الخارجية مع نظيره السعودي

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، أنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان "قريباً".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد اللهيان في العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" المحلية.

وذكرت الوكالة أن عبد اللهيان قال إن "الاتفاق بين إيران والرياض يؤكد على السلام في المنطقة"، مشيراً أنه "سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريبا"، دون تحديد تاريخ معين.

ورحب وزير الخارجية الإيراني بعودة علاقات بلاده مع البحرين والتقدم الذي أحرزته المباحثات في هذا الخصوص.

وأوضح أن "هناك اتفاقاً مبدئياً على ضرورة تبادل اللجان بين إيران والبحرين"، وفق الوكالة.

وفي 10 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران، في يناير/ كانون الثاني 2016، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".