موسكو تتهم الغرب بمحاولة "فصل" روسيا عن منطقة القوقاز الجنوبي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تسعيان إلى "فصل" روسيا عن القوقاز الجنوبي بمحاولتهما "فرض سطوتهما" على مفاوضات السلام الجارية بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، قال لافروف "نرى جلياً أهداف الغرب في جنوب القوقاز، فهو لا يخفيها ويعلنها صراحة: أهدافه هي فصل روسيا" عن المنطقة.

واتهم الوزير الروسي كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمحاولة "تقويض الهيكل الأمني" في هذا الجزء من العالم وبالسعي إلى "فرض سطوتهما" على المفاوضات بين باكو ويريفان.

وروسيا المنشغلة في حربها في أوكرانيا ترى نفوذها ينحسر في هذه المنطقة حيث كانت تقليدياً تلعب دور الوسيط.

وتضم هذه المنطقة ثلاث جمهوريات سوفياتية سابقة هي أرمينيا وأذربيجان وجورجيا.