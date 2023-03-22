11 قتيلاً في زلزال ضرب أفغانستان وباكستان

بلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أجزاء من أفغانستان وباكستان والهند، مساء الثلاثاء، 11 قتيلاً وعشرات الجرحى، حتى صباح اليوم الأربعاء.

ومساء الثلاثاء، ضرب زلزال منطقة جرم شمال شرقي أفغانستان بلغت شدته 6.5 درجات على مقياس ريختر، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

فيما قدر المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان في البداية قوة الزلزال بـ 7.7 درجات، قبل أن تعدلها إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية إلى 6.8.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية إن الزلزال كان مركزه في أفغانستان وطاجيكستان والمناطق الحدودية مع باكستان.

وتسبب الزلزال بمصرع 9 أشخاص على الأقل في باكستان، واثنين في أفغانستان، بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين.

وقال متحدث خدمات الطوارئ الباكستانية بلال فايزي إن "أكثر من 200 شخص نقلوا إلى المستشفيات في وادي سوات وأماكن أخرى في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان"، مشيراً أنهم في حالة صدمة.

وأشار إلى خروج معظم هؤلاء الأشخاص من المستشفى في وقت لاحق.

وأوضح فايزي ومسؤولون آخرون أن تسعة أشخاص قتلوا إثر انهيار أسقف منازلهم في أنحاء مختلفة من شمال غربي باكستان.