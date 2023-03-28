زلزال بقوة 6.1 يضرب شمالي اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.1 شمالي اليابان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأوضحت المصلحة أن الهزّة سُجّلت عند الساعة 18,18 (09,18 بتوقيت غرينتش) قبالة أوموري شمالي اليابان وكانت على عمق 20 كيلومتراً.

وشعر بالهزة أيضاً سكان مناطق إيواته ومياغي وهوكايدو، ولم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية الرسمية.

كما لم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

وغالباً ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولاً إلى حوض المحيط الهادئ.

وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جداً لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعداداً لزلزال كبير.