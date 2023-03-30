الصين تطلق 4 أقمار صناعية للاستشعار عن بعد إلى الفضاء

أطلقت الصين بنجاح، اليوم الخميس، 4 أقمار صناعية للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، بحسب شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

وقالت الشركة في بيان إن صاروخًا حاملًا من طراز "لونغ مارش-2 دي" حمل المجموعة 01 من الأقمار الصناعية Hongtu-1 ذات الفتحة الاصطناعية (SAR) إلى الفضاء، حسب وكالة "شينخوا" المحلية.

وأُطلقت الأقمار الصناعية من طراز "بايسات-1" في الساعة 6:50 مساء بتوقيت بكين من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمالي الصين.

وأضاف البيان أن "هذا هو الإطلاق 469 لسلسلة صواريخ لونج مارش".

وتقدم تلك الأقمار خدمات تجارية لبيانات الاستشعار عن بُعد، حسب المصدر نفسه.