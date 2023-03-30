مصرع 31 شخصاً في حريق عبارة في الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية مصرع 31 شخصاً على الأقل الخميس، وإنقاذ 230 آخرين جراء حريق اندلع في عبارة جنوبي الفلبين.

وأوضح المسؤول عن إدارة الكوارث نيكسون ألونزو أن العبارة كانت في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو إلى جزيرة خولو بإقليم سولو عندما شب الحريق فيها، في وقت متأخر الأربعاء، ما دفع بالركاب إلى القفز منها.

وتمكن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادون من إنقاذ 195 راكباً و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بينما كانت العبارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في إقليم باسيلان.

وأظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل زورقاً تابعاً له وهو يرش الماء على العبارة المشتعلة فيما كان عناصره على متن مراكب أصغر حجما ينقذون الركاب من المياه في الظلام.

وأفادت حصيلة سابقة بمقتل 12 شخصاً، وارتفعت حصيلة الضحايا بعد العثور على 18 جثة داخل قمرة مكيّفة في العبارة المتفحمة بحسب حاكم باسيلان جيم ساليمان.

ورجح ساليمان، في تصريحات لوكالة فرانس برس، ارتفاع عدد المفقودين لأن عدد الركاب الفعلي تجاوز الرقم المسجل في قائمة الركاب، مضيفاً: "قد يكون هناك ركاب لم يتسجلوا في القائمة".

وقال الضابط في خفر السواحل ريخارد مارفي نقلاً عن شهود عيان إن "الركاب أصيبوا بالهلع لأنهم كانوا نائمين عندما شبّ الحريق".

وعمد القبطان إلى إيصال السفينة إلى مياه ضحلة للسماح لمزيد من الأشخاص بالسباحة والنجاة.

ولم تتضح بعد ملابسات الحريق وأسباب نشوبه.