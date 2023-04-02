إيران: نحتفظ بحق الرد على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إن طهران "تحتفظ بحقها في الرد في الزمان والمكان المناسبين"، وذلك في تعليقها على مقتل اثنين من مستشاري الحرس الثوري في قصف إسرائيلي على سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "دماء المستشارين العسكريين الإيرانيين لن تذهب هدرا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف كنعاني أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على الإرهاب الحكومي للكيان الصهيوني المزيف في الوقت والمكان المناسبين، إضافة للملاحقة السياسية والقانونية لمثل هذه الأعمال العدوانية والإجرامية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل مستشار عسكري ثان في الحرس الثوري إثر القصف الإسرائيلي على دمشق يوم الجمعة الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الاذاعة والتلفزيون الإيراني بأن مقداد مهقاني المستشار العسكري للحرس الثوري لقي مصرعه اليوم متأثرا بجراحه في سوريا إثر القصف الإسرائيلي على دمشق الجمعة.

وأوضحت أنه كان أحد رفاق ميلاد حيدري الذي قتل في الهجوم نفسه.

وتقول إيران إن ضباطها يؤدون دوراً استشارياً في سوريا بدعوة من حكومة دمشق، وقُتل عشرات من أفراد الحرس الثوري بينهم ضباط كبار، منذ اندلاع الحرب في سوريا.