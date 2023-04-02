خلال يومين.. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي موعد لقائهما المقبل

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أنه سيبحث مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال يومين موعد اجتماعهما المقبل ومكانه.

جاء ذلك خلال رده على سؤال في مؤتمر صحفي حول موعد ومكان لقائه المرتقب بوزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن عبداللهيان قوله : "سوف أتحدث وأتشاور مع نظيري السعودي خلال الـ 48 ساعة القادمة، وخلالها سنتفق على موعد ومكان اجتماعنا".

واتفقت السعودية وإيران، الشهر الماضي، في العاصمة الصينية بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية واعادة فتح السفارتين والقنصليات.

وبعد ذلك، أجرى وزيرا الخارجية الايراني والسعودي اتصالين هاتفيين بينهما واتفقا على عقد لقاء خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت وزير الخارجية الإيراني في حديثه لقناة الجزيرة أن المباحثات التي جرت في بكين تم خلالها العمل على تبديد سوء الفهم والمشاكل التي كانت موجودة بين الطرفين، مشيراً أنه جرى عقد 5 جولات من المحادثات في بغداد و3 في مسقط، قبل المباحثات التي رعتها الصين.