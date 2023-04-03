الرئيس الأذربيجاني يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة بايكار التركية للطائرات المسيرة

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية للطائرات المسيرة، سلجوق بيرقدار.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، أن علييف التقى بيرقدار في العاصمة باكو وأنهما تبادلا الآراء حول التعاون القائم بين أنقرة وباكو في مجال الصناعات الدفاعية.

وجدد الرئيس الأذربيجاني تعازيه لتركيا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

في سياق آخر، أشاد علييف بما وصلت إليه تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، مبيناً أن شركة "بايكار" باتت رائدة هذا القطاع في بلادها.

كما شدد على أهمية منتجات شركة "بايكار" في القضاء على معدات القوات الأرمينية في معارك إقليم "قره باغ" التي اندلعت أواخر عام 2020.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه في إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما توصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وقد لعبت مسيرات "بيرقدار تي بي 2" التي تنتجها شركة "بايكار" دوراً هاماً في قلب موازين معارك "قره باغ" لصالح الجيش الأذربيجاني.