محكمة أسترالية تدين مديرة سابقة لمدرسة يهودية بتهم اغتصاب واعتداء جنسي

أصدر القضاء الأسترالي اليوم قرار إدانة بحق المديرة السابقة لمدرسة يهودية متشددة في أستراليا بتهمة اغتصاب قاصر والاعتداء جنسياً على شقيقتين.

وأدينت مالكا ليفر بـ18 تهمة، بينها اغتصاب تلميذة في منزلها والاعتداء جنسياً على أخرى خلال رحلة مدرسية، حين كانت تدرّس مادة التعليم الديني في مدرسة "أداس إسرائيل سكول" التي كانت تديرها أيضاً في ملبورن في جنوب شرق أستراليا.

وبُرّئت ليفر من تسع تهم أخرى.

وكانت ليفر التي دأبت على تأكيد براءتها، حاضرة أثناء النطق بالحكم.

وأشار القرار الاتهامي إلى أن ليفر اغتصبت تلميذة بعدما طلبت منها أن "تنام في منزلها لتلقّي دروس" تتعلق بآداب السلوك التي تسبق الزواج.

كانت ليفر تقول للتلميذات إنها تجهزهنّ ليصبحن زوجات، على ما أوضح المدعي العام جاستن لويس.

ونقل عن ليفر قولها لإحدى التلميذات بعد اعتدائها عليها جنسياً "سيساعدك ذلك في ليلة زفافك".

وكانت ليفر، وهي أم خمسينية لثمانية أبناء، هربت إلى إسرائيل بعد رفع الدعوى ضدها في العام 2008 واستقرت مع عائلتها في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية المحتلة.

وطلبت السلطات الأسترالية أن تستلمها في العام 2014.

ووصلت إلى ملبورن في نهاية كانون الثاني/يناير 2021 بعد ست سنوات من النزاع القانوني في إسرائيل لتحديد ما إذا كانت المتهمة تتظاهر بأنها تعاني من مرض عقلي لتجنب المحاكمة.

وكان إيان هيل، وكيل الدفاع عن ليفر، أكّد نفيها أن تكون أقدمت "على أي سلوك جرمي تزعمه المدعيات"، قائلا إن تفاعلاتها مع التلميذات كانت "مهنية ولائقة".