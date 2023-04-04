إصابة جنديين في عملية طعن وسط إسرائيل

أصيب جنديان إسرائيليان، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة، اليوم الثلاثاء، جراء عملية طعن قرب مدينة "ريشون لتسيون" وسط البلاد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان رسمي، إنها "اعتقلت مشتبها به في طعن جنديين قرب ريشون لتسيون، ويجري استجوابه".

فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على تويتر: "أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في وقت سابق اليوم، في هجوم طعن عند مفترق تسريفين، وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة".

وأضاف أن المنفذ الفلسطيني حاول خطف سلاح أحد الجنديين المصابين لكنه لم يتمكن من ذلك، وتم الإمساك به من قبل مدنيين إسرائيليين وصلوا إلى مكان الحادث وسلموه للشرطة.

وأشار إلى أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلتيهما".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن منفذ الهجوم الذي تم نقله لجهاز الأمن العام (شاباك) للتحقيق معه، فلسطيني من سكان مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأضافت نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها، أن الشاب الفلسطيني تتبع الجنديين أثناء سيرهما باتجاه قاعدتهما العسكرية، قبل أن يقوم بطعنهما.