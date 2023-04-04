انطلاق الاجتماع الرباعي بشأن سوريا في موسكو

انطلق في العاصمة الروسية موسكو، صباح الثلاثاء، الاجتماع الرباعي بشأن سوريا على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا، وروسيا، والنظام السوري، وإيران.

وذكرت وكالة الأناضول أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألقى كلمة افتتاح الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مبينا أن الوفد التركي يرأسه نائب وزير الخارجية بوراق أكجابار.

ويمثل روسيا في الاجتماع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الإفريقية، فيما يمثل إيران علي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية، بينما يشارك أيمن سوسان نائب وزير الخارجية ممثلاً عن النظام السوري.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن محادثات موسكو ستكون بمثابة تمهيد للاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع.

وأشارت المصادر إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر بشأن جدول الأعمال الذي يمكن أن يجتمع به الوزراء ومجالات التعاون التي يمكنهم النظر فيها.

ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع يعقد بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.