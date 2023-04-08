الشرطة الإيرانية تعتزم استخدام "أنظمة الكاميرات الذكية" لمنع انتهاك قانون الحجاب

أعلنت الشرطة الإيرانية، السبت، أنها تعتزم استخدام "أنظمة الكاميرات الذكية" لمنع انتهاك قانون ارتداء الحجاب الإلزامي في البلاد.

وقال المركز الإعلامي للشرطة، في بيان، إنه "سيستخدم الأنظمة الذكية كإجراء مبتكر لمنع أي توتر أو صراع مع المواطنين في تطبيق قانون الحجاب".

وأشار البيان إلى أنه "بموجب هذه الخطوة، سيتم تركيب كاميرات ذكية في الأماكن والطرق العامة لتحديد أولئك الذين شوهدوا ينتهكون قانون الحجاب".

وسيتلقى المخالفون رسائل على هواتفهم تحذرهم من "العواقب القانونية" في حالة تكرار المخالفة.

وأكدت الشرطة أنها "لن تتسامح مع أي نوع من السلوك الفردي أو الجماعي الذي يتعارض مع تطبيق قانون الحجاب في البلاد".

جاء هذا الإعلان وسط غضب واحتجاجات متزايدة بين رجال الدين في البلاد بسبب تخفيف قواعد الحجاب الإلزامي في الأشهر الأخيرة.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2022، اندلعت في إيران احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وطالب المحتجون حينها بتخفيف قانون إلزامية ارتداء الحجاب، المطبق منذ عام 1979.