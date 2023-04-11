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مقتل 3 جنود أذربيجانيين بنيران أرمينية

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 11.04.2023 21:26
العلم الأذربيجاني العلم الأذربيجاني

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الثلاثاء، مقتل 3 من جنودها في اشتباكات حدودية مع أرمينيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات الأرمينية أطلقت النار بشكل كثيف من مواقعها في قرية "ديغ" بمحافظة جوروس، على مواقع الجيش الأذربيجاني في محافظة لاتشين.

ولفتت إلى أن 3 جنود من القوات الأذربيجانية قتلوا في الاشتباكات.

وأكدت أن الجيش الأذربيجاني رد بالمثل على القوات الأرمينية، ما أدى لمقتل عدد كبير في صفوفها.

وأوضحت أن الوضع في المنطقة تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام أرمينية أن جيش البلاد تكبد خسائر في الاشتباكات.

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