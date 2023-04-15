رئيس وزراء اليابان ينجو من محاولة اغتيال

تم إخلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد سماع دوي انفجار قبيل الموعد المقرر لإلقائه خطابا في مدينة واكاياما جنوب غربي البلاد، وفق وسائل إعلام محلية، السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) عن مصادر محلية قولها إن "فوميو لم يصب بأذى، وغادر المدينة".

ووقع الحادث قبل الموعد المقرر لإلقاء خطاب في واكاياما، السبت، حسب المصدر نفسه.

فيما أعلنت الشرطة توقيف مشتبها به، يبدو أنه ألقى قنبلة على الميناء الذي كان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء خطابه هناك، حسب (NHK).

طرحت الشرطة المشتبه به أرضا، بينما كان المارة يصرخون ويتدافعون للابتعاد عن المكان وكان الدخان يخيم على موقع الحادث.

ويأتي الحادث بعد 9 أشهر من اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.