ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس جدري القرود.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (حكومية) في بيان، أنها سجلت ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود لمواطنين اثنين وثالث أجنبي، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" المحلية.

وأوضحت الوكالة أن أحد المصابين الكوريين يقيم في العاصمة سيول، ويقيم الآخر في إقليم كيونغكي، بينما يعيش الأجنبي في إقليم كيونغ سانغ الشمالي.

وأضافت أن المصابين الثلاثة لم يسافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة.

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16، حيث أبلغت كوريا الجنوبية عن أول إصابة بالفيروس في 22 يونيو/ حزيران 2022، وفق "يونهاب".

ويقول مسؤولو الصحة إن جدري القرود ينتقل في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي والتلامس الجلدي، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس.

وتشمل أعراض الفيروس طفح جلدي وتوعك وحمى وتضخم في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.