نجل شاه إيران: آمل تجديد صداقتنا التاريخية مع إسرائيل

أعرب رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، عن أمله بتجديد ما أسماها "الصداقة التاريخية" بين تل أبيب وإيران، وذلك خلال زيارة غير مسبوقة لإسرائيل.

وزار بهلوي، الثلاثاء، حائط البراق وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى الذي يسميه اليهود "حائط المبكى".

وكتب في تغريدة على تويتر: "قبل 2500 عام، حرر قورش الكبير الشعب اليهودي من الأسر وساعدهم في إعادة بناء هيكلهم في القدس".

وأضاف: "بإجلال عميق أزور الحائط الغربي لذلك المعبد، وأدعو الله أن يأتي اليوم الذي يمكن فيه للشعبين الطيبين في إيران وإسرائيل تجديد صداقتنا التاريخية".

وكان بهلوي وصل إسرائيل الأحد، ضيفا على وزيرة شؤون الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملئيل.

وقبيل وصوله كتب على تويتر: "أنا أسافر إلى إسرائيل لإيصال رسالة صداقة من الشعب الإيراني، وإشراك خبراء المياه الإسرائيليين حول طرق معالجة إساءة استخدام النظام الإيراني للموارد الطبيعية وتقديم الاحترام لضحايا الهولوكوست".

وأضاف: "أريد أن يعرف شعب إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية لا تمثل الشعب الإيراني، يمكن إحياء الرابطة القديمة بين شعبينا لصالح كلا الشعبين. سأذهب إلى إسرائيل لألعب دوري في البناء نحو ذلك المستقبل الأكثر إشراقًا".

وعند وصوله إلى إسرائيل، الأحد، كتب على تويتر: "نحن سعداء جدًا لوجودنا هنا ومخلصون للعمل من أجل مستقبل سلمي ومزدهر يستحقه شعوب منطقتنا".

ويشارك بهلوي في مراسم إحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوسست".