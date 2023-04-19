الأمم المتحدة: الهند في طريقها لتجاوز الصين في تعداد السكان

أظهرت بيانات أممية جديدة أن الهند في طريقها لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني متجاوزة الصين بـ 2.9 مليون شخص بحلول منتصف عام 2023.

وتشير البيانات، التي نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان على موقعه الإلكتروني، أن "عدد سكان الهند سيبلغ 1.4286 مليار نسمة مقابل 1.4257 مليار نسمة في الصين بحلول منتصف العام الجاري".

جاء ذلك بعد أيام قليلة من توقع الأمم المتحدة أن يتجاوز عدد سكان الهند سكان الصين خلال العام الجاري.

وكانت التوقعات الأممية تقدر ارتفاع عدد سكان الهند إلى 1.429 مليار خلال العام الجاري، مقابل 1.426 مليار في الصين.

وتأتي البيانات الأممية بعد دراسة لمنظمة إحصائية دولية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، التي أشارت إلى أن الهند تفوقت على الصين من حيث عدد السكان في العام 2023، مع تراجع عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ ستة عقود.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها منظمة "World Population Review" أن عدد سكان الهند يبلغ حاليا 1.423 مليار نسمة، مقابل 1.411 مليار شخص في الصين.

وتوقعت الدراسة أن ينمو عدد سكان الهند بشكل مطرد حتى عام 2050 ليصل إلى 1.688 مليار شخص، مقابل 1.317 مليار للصين، وفق الدراسة.

وفي يناير الماضي، قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن عدد سكان البلاد سجل انكماشاً في 2022 لأول مرة منذ نحو 60 عاما، ليبلغ 1.411 مليار نسمة.

وقبل عقد من الزمن، كان عدد سكان الصين يبلغ 1.385 مليار نسمة، مقابل 1.307 مليار في الهند.

وخلال فترة العشر سنوات، زاد عدد سكان الصين بنسبة 2.96 بالمئة، بينما ارتفع عدد سكان الهند بنسبة 9.33 بالمئة.

وزاد التعداد السكاني في الهند بمقدار 122 مليوناً منذ عام 2014، أي حوالي مليون شخص شهرياً.