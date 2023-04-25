تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في باكستان

أصدرت وزارة الصحة الباكستانية، الثلاثاء، مجموعة من اللوائح الصحية الجديدة وعممتها على جميع مطارات البلاد، عقب تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود، أمس الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان، إن إدارة الخدمات الصحية الوطنية في العاصمة إسلام أباد أكدت الاثنين إصابة رجل بالغ بفيروس جدري القرود.

ولم يذكر البيان مزيداً من المعلومات عن الشخص المصاب، لكن مصدراً بوزارة الصحة الباكستانية، طلب عدم ذكر اسمه، قال لوكالة الأناضول، إن رجلاً تم ترحيله من السعودية نقل عدوى الفيروس إلى باكستان.

وأوضحت الوزارة أن وحدة الخدمات الصحية بالحدود التابعة لها "تراقب الوضع عن كثب"، مضيفة أن سلطات المطارات في جميع أنحاء البلاد أصدرت تعليمات بـ"التنفيذ الصارم" للوائح المعلنة لاحتواء الفيروس.

ويقول مسؤولو الصحة إن جدري القرود ينتقل في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي والتلامس الجلدي، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس.

وتشمل أعراض الفيروس طفحاً جلدياً وتوعكاً وحمى وتضخما في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.

يشار إلى أن جدري القرود قد ظهر لأول مرة في العالم عام 1970.