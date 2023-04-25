وزير الدفاع الروسي يلتقي نظراءه من تركيا وإيران والنظام السوري

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أنه أجرى لقاءات ثنائية مع وزراء دفاع تركيا وإيران والنظام السوري المشاركين في الاجتماع الرباعي حول سوريا في موسكو.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن "شويغو التقى نظراءه التركي خلوصي أقار، والإيراني محمد رضا أشتياني ووزير دفاع النظام السوري علي محمود عباس، كل على حدة.

وأشار البيان إلى أن اللقاءات بحثت العلاقات الثنائية وقضايا متعلقة بضمان الأمن العالمي والإقليمي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع التركية أن موسكو استضافت اجتماعاً رباعياً لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول أيضاً سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا كذلك سبل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية.

وشدد المجتمعون على احترام وحدة الأراضي السورية، وعلى أهمية استمرار الاجتماعات الرباعية من أجل توفير الاستقرار في سوريا والمنطقة واستمراره.