مقتل رجل دين شيعي بارز في إطلاق نار في مصرف بإيران

قتل رجل دين شيعي بارز بالرصاص اليوم الأربعاء في هجوم لم يكن يستهدفه بمحافظة مازندران المطلة على بحر قزوين شمالي البلاد، وفق ما أعلنت السلطات الايرانية.

فقد أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي أن مهاجما قتل آية الله عباس علي سليماني بالرصاص بالخطأ على ما يبدو في مدينة بابلسر بمازندران.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم في وقت لاحق.

وكان سليماني يجري معاملة في مصرف بالمدينة عندما استحوذ أحدهم على سلاح رجل أمن وبدأ في إطلاق النار بعد نزاع شخصي مع أحد موظفي المصرف، وأصيب رجل الدين في إطلاق النار.

خدم سليماني في مجلس خبراء القيادة، وهي لجنة مؤلفة من 88 عضوا تعين المرشد الأعلى وتشرف عليه.

كما شغل منصب الممثل الشخصي للمرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي في محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة في إيران.