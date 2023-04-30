طهران: زيارة رئيسي إلى سوريا ستكون "نقطة تحول للمنطقة"

اعتبر السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري أن "زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، الأربعاء المقبل، ستكون نقطة تحول للمنطقة".

وأضاف أكبري، في مقابلة صحفية السبت، إن "زيارة رئيسي إلى دمشق الأربعاء المقبل ستكون رحلة مهمة للغاية بسبب المتغيرات والتطورات في المنطقة، حيث ستكون لها تأثيرات إيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي"، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" المحلية.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الزيارة ستساهم أيضاً في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات".

وعن توقعاته لنتائج هذه الزيارة، قال أكبري: "هذه الرحلة لن تكون مثمرة لطهران ودمشق فحسب، بل هي حدث جيد للغاية يمكن أن تستفيد منه دول أخرى في المنطقة".

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، الأربعاء المقبل، على رأس وفد اقتصادي - سياسي رفيع المستوى في رحلة تستغرق يومين.

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى دمشق منذ 13 عاماً.