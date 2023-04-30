مصرع 11 شخصاً جراء تسرب غاز شمالي الهند

لقي 11 شخصاً حتفهم وأصيب 4 آخرون، الأحد، بعد تسرب غاز في ولاية البنجاب شمالي الهند، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة لوكالة "برس ترست" الهندية إن "الحادث وقع في منطقة صناعية بمدينة لوديانا، إلا أن مصدر تسرب الغاز لا يزال غير واضح".

وأكدت الشرطة أن "حصيلة ضحايا حادثة تسرب الغاز الأولية هي 11 قتيلاً، و4 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم".

وأغلقت القوة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث المنطقة المكتظة وإجلاء السكان.

ونقلت الوكالة عن مسؤولي الاستجابة للكوارث قولهم إن السلطات كانت تحاول التأكد من نوع الغاز المتسرب.

وفي السياق، قال رئيس وزراء الولاية بهاجوانت مان، في تغريدة عبر توتير، إن "التسريب جاء من مصنع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد مان أن "السلطات المختصة تقدم كل المساعدة الممكنة"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.