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مصرع 11 شخصاً جراء تسرب غاز شمالي الهند

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.04.2023 16:52
أعضاء القوة الوطنية للاستجابة للكوارث الهندية NDRF يرتدون معدات واقية في موقع تسرب غاز في لوديانا بولاية البنجاب شمالي الهند، 30-4-2023 رويترز أعضاء القوة الوطنية للاستجابة للكوارث الهندية (NDRF) يرتدون معدات واقية في موقع تسرب غاز في لوديانا بولاية البنجاب شمالي الهند، 30-4-2023 (رويترز)

لقي 11 شخصاً حتفهم وأصيب 4 آخرون، الأحد، بعد تسرب غاز في ولاية البنجاب شمالي الهند، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة لوكالة "برس ترست" الهندية إن "الحادث وقع في منطقة صناعية بمدينة لوديانا، إلا أن مصدر تسرب الغاز لا يزال غير واضح".

وأكدت الشرطة أن "حصيلة ضحايا حادثة تسرب الغاز الأولية هي 11 قتيلاً، و4 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم".

وأغلقت القوة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث المنطقة المكتظة وإجلاء السكان.

ونقلت الوكالة عن مسؤولي الاستجابة للكوارث قولهم إن السلطات كانت تحاول التأكد من نوع الغاز المتسرب.

وفي السياق، قال رئيس وزراء الولاية بهاجوانت مان، في تغريدة عبر توتير، إن "التسريب جاء من مصنع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد مان أن "السلطات المختصة تقدم كل المساعدة الممكنة"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

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