البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

قالت البحرية الأمريكية إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، الأربعاء، في ثاني حادث من نوعه تقوم به طهران خلال الأيام الأخيرة.

وذكر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ومقره بالشرق الأوسط، في بيان، أن اسم ناقلة النفط "نيوفي"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف البيان أن الحرس الثوري الإيراني استولى على الناقلة.

ونشرت البحرية الأمريكية صوراً لسفن حراسة صغيرة تحيط بالناقلة.

وفي 27 أبريل/ نيسان الفائت، قالت البحرية الأمريكية إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، وسط تصاعد التوتر بشأن برنامج طهران النووي.

وذكر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في بيان، حينها، إنه حدد الناقلة التي تحمل اسم "Advantage Sweet"، حسب أسوشيتد برس.

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنه "احتجز ناقلة نفط أجنبية في مياه مضيق هرمز".

ولا يزال سبب احتجاز ناقلة النفط غير واضح، إلا أن الحرس الثوري الإيراني وصف الناقلة بـ "المخالفة".

وتأتي هذه الحوادث وسط توترات متصاعدة بين طهران وواشنطن أججها الجمود بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والتطورات الإقليمية.