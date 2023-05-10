انطلاق الاجتماع الرباعي حول سوريا في موسكو

انطلق في العاصمة الروسية موسكو، صباح الأربعاء، الاجتماع الرباعي حول سوريا لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وشارك في الاجتماع المنعقد بمقر الخارجية الروسية، كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد.

وسيشهد الاجتماع استشارات حول إيجاد حل للأزمة السورية.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، لقاء ثنائياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو.

وعبر حسابه على تويتر، قال تشاوش أوغلو إنه بحث مع لافروف التطورات الأخيرة المتعلقة بسوريا وأوكرانيا ومنطقة القوقاز، إلى جانب اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

والثلاثاء، أكد تشاوش أوغلو، أن تركيا تسعى إلى "تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية".

وقال: "سنعقد اجتماعاً مع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا، وهدفنا تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، والتعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية مثل بي كي كي وواي بي جي".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ضمان عودة السوريين إلى بلادهم ومنازلهم بطريقة آمنة وطوعية".

ويأتي هذا الاجتماع، بعد اجتماعات سابقة حول سوريا، عقدت على مستوى رؤساء الاستخبارات ووزراء الدفاع للدول الأربع، وبحثوا في وقت سابق قضايا ميدانية وفنية مثل سبل تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وفق تصريحات سابقة لوزير الدفاع التركي خلوصي أقار ووزير الخارجية تشاوش أوغلو.