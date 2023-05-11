تسجيل اشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية

وقعت اشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وأفادت الوزارة في بيان، الخميس، أن نيرانا كثيفة أطلقت من مواقع أرمينية باتجاه تمركزات للجيش الأذربيجاني بالقرب من منطقة "زود" بمحافظة "بصركجر" أمس الأربعاء.

وأشارت إلى إصابة جندي أذربيجاني برأسه بإطلاق النيران الأرمينية.

ورغم التحذيرات واصلت القوات الأرمينية فتح النيران ما دفع الوحدات الأذربيجانية لـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة"، بحسب البيان.

وأوضح بيان آخر للوزارة، أن الجيش الأرميني واصل قصف مواقع الجيش الأذربيجاني بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.

وحسب إعلام أرميني، أصيب 3 من جنود البلاد بجروح في الاشتباكات.