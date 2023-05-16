السلطات الأذربيجانية توقف مجموعة مرتبطة بالمخابرات الإيرانية تخطط لانقلاب

أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، الثلاثاء، توقيف أشخاص يشتبه بأنهم على اتصال بالمخابرات الإيرانية وكانوا يخططون لانقلاب في أذربيجان .

وأوضح بيان صادر عن الوزارة ومكتب المدعي العام وجهاز أمن الدولة الأذربيجاني أنه "تم تنفيذ عملية ضد المجموعة التي خططت لزعزعة استقرار البلاد، وتنفيذ انقلاب واغتيال بعض الشخصيات البارزة، ومسؤولون في الدولة بأوامر من المخابرات الإيرانية".

وأضاف البيان: "تبين أن رؤوف الله أخوندزاده ونجله المرسل أخوندزاده مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية، وأنهم نظموا بعض الأفراد من خلال التأثير عليهم عبر الشبكات الاجتماعية".

وذكر البيان أن أخوندزاده ونجله أعطيا أوامر باغتيال شخصيات عامة، ومسؤولين في الدولة، والحصول على أسلحة وإحداث فوضى من خلال تطبيقات المراسلة.

وأشار البيان أن "رؤوف الله أخوندزاده حث من خلال تطبيقات المراسلة الأشخاص الموقوفين أن يؤدوا القسم على إقامة دولة دينية في أذربيجان، والتسبب في اضطرابات وتنفيذ اغتيالات، والعثور على أعضاء جدد وضمهم في المجموعة".

ولفت البيان إلى أن أخوندزاده كان يخطط لنقل أفراد المجموعة إلى إيران للتدريب العسكري تحت اسم التربية الدينية، وتم تضمين أسماء 7 من الموقوفين في البيان.

يذكر أن السلطات الأذربيجانية أوقفت، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، 7 أشخاص في عملية ضد شبكة تتهمها بالتجسس لمصلحة إيران.

وجاء ذلك بعد أيام من تعرض سفارة أذربيجان لدى طهران لهجوم مسلح أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة حارسين، وأعلنت إيران القبض على منفذه.